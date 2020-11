Dado Dolabella Thiago Duran / Ag. News

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 18:43 | Atualizado 11/11/2020 18:49

Dado Dolabella revelou que testou positivo pra a Covid-19. O ator, de 40 anos, contou no Instagram, que teve sintomas como coriza, cansaço e perda de olfato e paladar por dois dias. Ele acredita que já está terminando a segunda semana com a doença. "Nem a imunidade alta, nem a alcalinidade alta, nem o vegetarianismo estrito fazem escapar da Covid-19. Nada escapa. Fica aí um alerta pra você que está relaxando da quarentena e dos cuidados!", avisou o ator nesta quarta-feira (11).



"Estou no décimo segundo dia que senti os primeiros sintomas (coriza e cansaço, depois perdi olfato e paladar) mas durou apenas dois dias. A professora Covid-19 me colocou no isolamento de novo... Só pra não passar para os outros, porque por mim já estava jogando futevôlei, fazendo meus esportes e vivendo há dias.. Mas esse freio está sendo muito bom para refletir sobre tudo, planejar com mais calma, me reconectar a algumas frequências e ter mais ainda a certeza de como uma alimentação limpa e consciente me deixa muito mais forte!"



"Sexta feira completo quatorze dias... Estou explodindo de energia pra vida! num aguento mais ficar isolado! Valeu corona pelos ensinamentos... Mas já deu", completou Dado.