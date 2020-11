Isadora e Belo Reprodução

Publicado 11/11/2020 19:54 | Atualizado 11/11/2020 20:27

Filha caçula de Belo, Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, foi presa nesta quarta-feira (11) por policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), do Rio. Ela e mais 11 mulheres são acusadas de participarem de uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos.

O cantor ficou surpreso com a prisão da filha, de 21 anos, e estudante de Odontologia. "Estou surpreso e arrasado com tudo isso. Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento".

A investigação em cima deste grupo já vinha sendo realizada há um tempo. A quadrilha induzia as vítimas a repassar dados bancários e entregar cartões de crédito a motoboys. De acordo com os agentes, a estimativa é que a organização lucrava entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão por mês.

Os policiais também apreenderam 11 notebooks, nove máquinas de cartão, 50 cartões de créditos, aparelhos de telefone celular e outros materiais utilizados no crime. As investigações indicam que as mulheres são ligadas a traficantes de drogas da maior facção criminosa e que atua no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.