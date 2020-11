Raissa, Jakelyne e Jojo na prova do fazendeiro Reprodução PlayPlus

Publicado 12/11/2020 11:55

Alguém pode por favor chamar o Boninho para coordenar as provas de 'A Fazenda'? A competição para decidir quem será o novo fazendeiro já começou deixando vários internautas com o pé atrás. A prova, que tinha Raissa Barbosa, Jojo Todynho e Jakelyne Oliveira como concorrentes, mostrava uma sequencia de fotos num cubo e os peões deveriam reproduzir a mesma sequencia em uma fileira que estava a frente do palco.



Acontece que os diversos cortes feito pela edição do programa inviabilizavam que quem estava acompanhado a prova pudesse “fiscalizar”, mostrando total falta de transparência. Que fique claro que nem pelo Playplus era possível ter essa visão.

Não é de hoje que as provas do principal reality show da Record cometem erros - principalmente as que envolvem contas, que já está mais que provado não ser o forte da produção - mas em outras oportunidades os telespectadores conseguiram ter uma visão para cobrar tais erros. Acontece que, desta vez, como a edição evitava focar nos cubos ou deixar uma câmera focada nos participantes, será bem difícil comprovar os erros.



Apesar de Mion falar que o placar foi mostrado o tempo todo no PlayPlus, essa coluna desafia o apresentador a comprovar isso. Vale falar que vários internautas que conseguiram acompanhar a prova apontam erros na pontuação das competidoras.



'A Fazenda' tem um ótimo casting, que vem dando o que falar, mas em questões técnicas e edição eles ainda precisam comer muito arroz com feijão para chegar próximo ao concorrente da emissora da família Marinho, o 'BBB'.

jackeline errou duas vezes e mesmo assim se tornou fazendeira. passo mal com a burrice dessa emissora que mesmo com diversas câmeras não consegue acompanhar uma prova



PROVA MANIPULADA pic.twitter.com/KQkDr7fQej — luiz (@onstyles_) November 12, 2020

Não sei se procede, mas não vou aceitar prova errada MAIS UMA VEZ NESSA PORCARIA DE REALITY.



PROVA MANIPULADA pic.twitter.com/SFeCuJovrl — Feliphe. #FicaRaissa #FicaJojo (@feliphebicalho) November 12, 2020