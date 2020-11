Felipe Titto e Brenda Martins Divulgação/Globo

Publicado 12/11/2020 16:41

Afastado do quadro Dança dos Famosos do 'Domingão do Faustão', no último domingo (8), por ter testado positivo para Covid-19, Felipe Titto fez novos exames. Nesta quinta-feira (12), o resultado saiu: negativo e o ator pode respirar aliviado e confirmar a sua recuperação, que ele próprio já tinha divulgado nas redes sociais. Titto garante que vai voltar logo para a competição.

"Vou fazer o teste da Globo no domingo e na segunda saiu o resultado. Na terça, eu já volto a ensaiar. Estou de volta ao páreo", contou Titto.

"Sintomas, já não tenho quase nenhum, com exceção do olfato e paladar, que ainda estão um pouco fracos e não sinto bem o cheiro e o gosto das coisas", contou o ator em vídeo publicado nos stories do Instagram há dois dias.