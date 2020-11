Laari Michelin Divulgação/Lucas Cavalheiro

Por O Dia

Ainnfluenciadora digital Laari Michelin está lançando um workshop sobre autoconhecimento totalmente online e gratuito. “Elimine os Pesadelos Mentais que te Aprisionam na Sua Realidade” é o nome da palestra, que vai acontecer no próximo dia 26, às 20h, e irá debater temas como autossabotagem e bloqueios emocionais.

Com 220 mil inscritos em seu canal no YouTube e mais de meio milhão de seguidores nodo Instagram, Laari, que também é sócia da marca Cocodensado, começou a sua trajetória de influencer em 2016 ao compartilhar uma rotina fitness de alimentação e treinos. “Depois de descobrir que meu maior poder de realização estava da minha pele para dentro e que só eu poderia ativá-lo, fiz da minha mente minha aliada. Esse foi um ano bem desafiador e diferente para todos nós. Sabemos o quanto é importante tirar boas lições de situações difíceis, mas ainda assim não é uma tarefa fácil. Com o workshop, irei mostrar o que impede as pessoas de experimentarem seus sonhos na vida real. Chega de só pensar nos seus sonhos, chegou o momento de vivê-los!”

