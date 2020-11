Felipe Prior Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 17:57 | Atualizado 12/11/2020 19:33

Parece que Felipe Prior se meteu uma confusão em sua última passagem por Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Em um vídeo, que anda circulando pelas redes sociais, o ex-BBB aparece trocando socos com dois homens em frente a uma famoso bar da região, chamado Sereia Beach. Nas imagens, um rapaz tenta segurar o arquiteto e retirá-lo do local, mas Prior volta e começa a brigar sem se importar com as pessoas filmando e gritando o nome do ex-participante do reality da Globo.

Felipe Prior assumiu que estava na confusão. "Não gosto de fugir das coisas e, realmente, no vídeo da briga sou eu, mas a briga não era comigo. Eu entrei para apaziguar a confusão que estava rolando com uma outra pessoa da minha roda e acabou sobrando para mim e como vocês viram, ainda tomei uns socos. Mas, tranquilo e a vida que segue. Eu não quero mais ficar falando sobre isso e vamos embora", explica Prior.