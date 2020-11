Carol Nakamura entre o noivo e o pai Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 18:10 | Atualizado 12/11/2020 18:22

Carol Nakamura se casou na tarde desta quinta-feira (12) com o empresário Guilherme Leonel, de 28. Os noivos oficializaram a união na área externa do Hotel Insólito, em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, com a presença de 40 convidados por conta das normas de segurança contra a Covid-19. Ex-assistente de palco do Faustão e atriz fez um casamento de luxo com decoração um pouco oriental.

O buffet, escolhido pela noiva, tinha ceviche, peixe (salmão), risoto de limão siciliano, combinando com o ambiente praiano, dadinhos de tapioca, filé mignon e frutos do mar. Além de uma mesa de antepastos com grissinis, torradas, queijos, charcutarias e um mini buffet com salmão, peixe branco, camarão no coco, opções vegetarianas e hambúrguer artesanal. Espumantes, whisky, gin, água de coco, sucos e chás gelados foram servidos no bar. O bolo de três andares era um naked cake rústico, de massa amanteigada, recheio de brigadeiro de ninho com frutas vermelhas e geléia de morango.Para completar uma mesa de doces com macarrons, bem-casados e bombons.



Publicidade