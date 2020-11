Lexa, Ruxell e MC WM Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 19:09 | Atualizado 12/11/2020 19:10

O beatmaker Ruxell - que compõe o trio de produtores Dogz ao lado de Pablo Bispo e Sergio Santos - vai lançar, nesta sexta-feira (13) seu primeiro álbum, batizado de 'Paz, Amor e Grave', no qual mostra toda a essência e personalidade por trás da chancela de um dos maiores produtores musicais do Brasil e principais nomes da cena pop nacional. O lançamento sai pelo Inbraza, selo pop da Som Livre em parceria com a Liga Entretenimento.



A faixa 'Tremelique, chega ainda com um clipe e traz Lexa e MC WM nos vocais em mais um beat envolvente, misturando o som de Pop/Reggae e o groove característico das produções do Ruxell. Além da dupla, o álbum é composto por outras participações de peso como IZA, Gloria Groove, Di Ferrero, Rincon Sapiência, MC Rebecca, Jerry Smith, Psirico, Kafé, BRAZA, entre outros.