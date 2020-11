Solange Gomes e Luiza Ambiel Reprodução/Montagem

Por MH

Publicado 13/11/2020 05:00 | Atualizado 13/11/2020 12:31

Solange Gomes assume que detesta falar de outras mulheres, mas em entrevista ao canal 'Na Real', do youtuber Bruno de Simone, a empresária não teve como fugir da polêmica recente envolvendo Luiza Ambiel. Tudo começou com o vazamento de uma discussão entre as duas, que terminou com uma notificação extrajudicial da ex-peoa.

Solange Gomes em entrevista ao youtuber Bruno de Simone Divulgação "Recebi e não serviu nem para limpar vidros da minha casa. Ela pede para eu nunca mais citar o nome dela. Eu entrei no quadro a 'Banheira do Gugu' porque ela foi demitida, segundo a própria me contou, na época. Se ela foi mandada embora, entraria qualquer outra mulher na atração, mas entrou a Solange Gomes e ponto final", desabafa a empresária, que acredita que Ambiel tem ciúmes dela. "Eu vou ficar falando dela pra que? Eu vou ficar falando de mulher, eu gosto de falar de homens".

Solange ainda criticou a participação da agora ex-amiga em 'A Fazenda', da Record. "Quis causar com coisas irrelevantes e se vitimizou com bobagens. Deve ser muito ruim você sair de um reality show com número alto de rejeição", alfinetou Solange.

Na entrevista, a ex-modelo também assumiu ter recebido proposta para participar do reality rural. "Conversamos ano passado, mas não fechamos. Quem sabe um dia?", deixou no ar a mãe da jovem Stephanie, fruto do relacionamento com o cantor Waguinho.

"Não foi um relacionamento duradouro, foi rápido, mas importante, porque gerou a minha filha Stephanie, o amor da minha vida. Se não fosse ele, ela não estaria aí e ela é muito especial. Tivemos alguns problemas no passado, tudo por causa do dinheiro. Hoje eu não falo com ele e não nos encontramos", finaliza a ex-banheira do Gugu.

