Publicado 13/11/2020 05:00 | Atualizado 13/11/2020 08:43

Ferrugem se prepara lançar a sua mais nova música 'Casa do Amor', hoje. O single faz parte do próximo álbum do pagodeiro, 'Abre Alas', que chega ao mercado no próximo dia 27. O clipe da canção (e das outras faixas) foi gravado em formato que mescla 'show ao vivo', sem público e seguindo todas as normas de prevenção contra o coronavírus e 'estúdio', com painéis de LED, projeções e um palco de tirar o fôlego. "Esse trabalho está sendo pensado com muito carinho há algum tempo", revelou o sambista, que já tem dois álbuns de estúdio e dois gravados ao vivo.