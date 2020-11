Dhu Moraes e Narjara Turetta Divulgação

Por MH

Encerrando a temporada teatral da parceria do projeto da Expo Religião com a realização da FUNARJ, uma história de matrizes africanas será contada. A peça 'Onilé, a Terra Pede Socorro' estará em cartaz no próximo sábado, às 20h, no canal do Youtube da Expo Religião e da FUNARJ. A proposta é levar uma história ou fatos de uma religião para um espaço religioso diferente, fazendo com que um conheça a história do outro e incentive cada vez mais o respeito para descontruir cada vez mais a intolerância religiosa por meio da cultura. As atrizes Dhu Moraes e Narjara Turetta estão no elenco.