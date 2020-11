Ana Hickmann posa com o marido, Alexandre Correa, e o filho, Alexandre, de 5 anos. Reprodução do instagram

Por MH

Publicado 12/11/2020 21:36 | Atualizado 12/11/2020 21:48

Ana Hickamann e o marido Alexandre Correa gravaram um vídeo explicando mais detalhes de como foi o diagnóstico da câncer. "Nos sempre compartilhamos com vocês tudo sobre a nossa rotina. A gente nunca escondeu nada de vocês. E a gente não vai fazer diferente agora. Há algumas semanas o Alê descobriu que está com câncer no pescoço", começou a apresentadora.



Ele já se submeteu a cirurgia e segue em tratamento. "Sendo objetivo, dia 27 de dezembro eu estava na casa de uns amigos em Maresias, meu pescoço estava com uma bola, uma elevação. Peguei a família, ano novo com festa programada, sobe a serra, vem pra São Paulo, cheguei no hospital, exame daqui, exame dali, eram linfonódulos. Fiquei três dias em observação, depois de uma semana, dez dias, pescoço retornou ao normal", começou a explicar o empresário.

"Em março, eu estava com muita dor de garganta, um gânglio na região. Em maio fizemos uma punção, tiramos material pra biópsia e material foi conclusivo, e o doutor decidiu operar. Em outubro fomos pra mesa de cirurgia, foi um susto grande, porque o que saiu do pescoço era anormal, voltei pro quarto e depois de quatro horas uma artéria do meu pescoço rompeu. Por milagre não fui a óbito. E depois de dois dias veio o diagnóstico", completou.

Ela também publicou um post no Instagram:" O Alê é forte, guerreiro - e eu sei que ele vai vencer mais essa batalha! Foi muito difícil gravar, mas era necessário contar tudo para vocês. Obrigada pelas mensagens de carinho e apoio - isso nos fortalece ainda mais."

