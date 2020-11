Bárbara Evans Reprodução

Por O Dia

Bárbara Evans foi campeã da sexta edição de 'A Fazenda', em 2013. A modelo e atriz assumiu que não perde um programa da atual temporada do reality rural da Record e acabou confessando não gostar do comportamento da cantora MC Mirella na competição. Pra que? Fãs da funkeira têm mandado várias mensagens à atriz dizendo que ela estaria tentando se aproveitar da fama da peoa para aparecer.



"Deixa eu falar uma coisa que está entalada aqui e, se eu não falasse, as pessoas que gostam de mim e me conhecem encafifada: para aqueles que estão falando que estou querendo fama em cima da Mirella, não é isso não! Dá um Google aí, descubram quem é Monique Evans, minha mãe, vejam quem ela foi na época dela. Eu já nasci famosa, não escolhi ser. Só para finalizar o assunto. Não preciso e não quero fama de ninguém", descascou Bárbara que completou. "Não é que eu não goste da Mirella. Possa até ser que eu venha a conhecer aqui fora e comece uma amizade. Mas, eu reprovo as atitudes dela em 'A Fazenda' e estou dando a minha opinião".

Mãe de Bárbara, Monique Evans era uma das modelos mais famosos entre as décadas de 80 e 90. Além de desfilar e estampar capas de revistas, foi a primeira celebridade a desfilar na frente de uma bateria de escola de samba, em 1984, pela Mocidade Independente de Padre Miguel." Me jogaram na frente. Eu não sabia nem que eu estava na frente da bateria. Vim toda errada, não sabia nem o samba e foi muito legal. Eu fui a primeira rainha e até hoje eu carrego esse peso", contou Monique em uma entrevista.

Bárbara foi um dos primeiros bebê-proveta do Brasil, em 1991. Ela é fruto de uma inseminação artificial feita pela apresentadora com o empresário José Clark, visto que não estava conseguindo engravidar de forma natural. O caso repercutiu muito na mídia.