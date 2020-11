Rodrigo Sant'anna Reprodução

Desde que falou abertamente sobre a sua orientação sexual, no início do ano passado, Rodrigo Sant'anna se sente mais à vontade para debater sobre assunto. "A partir do momento em que eu me assumi publicamente, muitos programas me chamaram pra falar dessa temática. Eu não quero levantar bandeira não por vergonha de ter essa orientação sexual, mas, simplesmente, porque acho que as pessoas têm que viver. Vamos deixar todo mundo ser feliz, sem imposições, nem com questão religiosa, nem com o humor que eu faço, nem com a minha sexualidade, eu quero que as pessoas sejam livres", explicou o humorista.

Em entrevista ao programa 'Simples Assim', Rodrigo relembra o quanto foi difícil assumir gay. "Eu já me senti diferente muitas vezes, então, tocar nesse lugar é sempre muito delicado e sutil. Na adolescência, comecei a sacar que eu era gay e que isso era uma coisa que eu não sabia bem como administrar, principalmente dentro de uma comunidade, que infelizmente ainda é um lugar onde as pessoas se mantêm dentro de um padrão. Dentro da comunidade eu era diferente de todos, e da comunidade para o mundo externo eu continuava sendo diferente. Somos indivíduos únicos, e isso é que é bacana", reflete o humorista, que foi criado no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte Rio.



Rodrigo lembra que foi cauteloso ao revelar sua orientação sexual e acredita que todos têm o direito de serem felizes com as suas escolhas:



"Sempre é complexo esse primeiro momento em que você fala sobre orientação sexual. Nem sempre é fácil exteriorizar isso para uma galera, composta em sua maioria por héteros. Você tenta prever o que está passando na cabeça do outro porque você passa a se enxergar sempre a partir do preconceito do outro. A primeira referência dessa situação é a sua família. Não quero que ninguém se torne gay porque eu sou gay, quero que as pessoas tenham liberdade de ser o que elas quiserem.", finaliza o ator.