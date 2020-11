Retrospectiva de TV 10: Gugu Liberato Record TV/Divulgação

Publicado 13/11/2020 16:21 | Atualizado 13/11/2020 16:42

Quase um ano após a morte de Gugu Liberato, a família do apresentador se reúne para produzir uma campanha especial para homenagea-lo e, ao mesmo tempo, promover uma boa ação. A campanha 'Gugu Vive' começará a circular nas mídias de 16 a 22 de novembro, período que marca o primeiro ano sem o saudoso comunicador, que teve morte cerebral em decorrência de um acidente doméstico. O objetivo é incentivar a doação de órgãos, como aconteceu com Gugu. Cerca de 50 pessoas foram beneficiadas com as doações de todos os órgãos dele.



A campanha chegará com um comercial produzido pelos três filhos do apresentador, João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina, e pelos irmãos de Gugu. O site (guguvive.com.br) também faz parte da campanha. Nele, dúvidas sobre doações de órgãos poderão ser esclarecidas e a página servirá ainda para incentivar pessoas a se tornarem doadoras. Apesar de já estar no ar, por enquanto o conteúdo do site ainda não está disponível.



Com objetivo de expandir ainda mais a campanha, famosos estão sendo convidados a gravar vídeos sobre a importância de ser doador de órgãos e para conscientizar familiares dos doadores para que autorizem as doações de órgãos no sofrido momento do luto.