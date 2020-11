Hugo Souza e Natasha Brito não estão mais juntos Reproduçõa/Instagram

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 16:51

Parece que não foi só boba e passageira a briga entre o goleiro do Flamengo, Hugo Souza, e a ex-noiva Nathassia Brito. Os dois apagaram todas as fotos em que apareciam juntos em suas respectivas redes sociais e circulam sem as alianças de noivado. O casamento estava marcado para o início do ano que vem e o ex-casal já até decorava a casa, onde iria morar.

A coluna soube que Hugo tem tentado ser aproximar da farmacêutica, mas ela anda fugindo do rapaz. Mesmo com os milhares de apelos dos torcedores do clube para uma reconciliação em seu perfilo no Instagram, já que o goleiro foi mal na última partida contra o São Paulo, Nathassia não dá sinais de que quer voltar. Xi!!!