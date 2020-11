Marlon e Leticia Reprodução

Ex-participante do Power Couple Brasil há dois anos, Letícia Oliveira anunciou a sua separação do cantor sertanejo Marlon e contou o motivo: traição com a mulher do melhor amigo do agora ex-casal. A fisioterapeuta ainda revelou que estava começando o tratamento de fertilização para realizar o sonho de ser mãe, quando ele pediu a separação. Letícia até revelou o nome da outra Maria Clara, companheira de o Bruno Araujo, que cantava com o Marlon no projeto 'Os Marvados'.

"Fiquei em choque sem entender a separação. Chorei muito e ainda choro. Mas mesmo sem entender sei que todo relacionamento pode chegar ao fim. Só que na quarta feira descobri o real motivo. Marlon me traiu com a mulher do seu melhor amigo, que também era a minha amiga. Acho que ninguém espera algo assim. Frequentamos muito a casa deles, tínhamos jantares juntos, ela por vezes foi a minha confidente.

Essa mulher que se dizia ser amiga!" desabafou.

Letícia ainda diz que foi a última saber do caso: "O Bruno já sabia dessa história que aconteceu há muito tempo atrás ao pegar a troca de mensagens picantes entre os dois. Só quem passou sabe como dói uma traição dessas e caráter você tem ou não tem, não se aprende na escola. Ainda é muito recente, estou ainda em choque", contou para completar: "Ele ainda foi com o carro dela até a minha casa retirar os seus pertences. Peço a Deus que acalme o meu coração."







