Gabriella di Grecco Divulgação

Por O Dia

Estrela da Disney e vencedora dos 'Prêmios Nick' deste ano, juntamente com o elenco da série 'Bia', Gabriella di Grecco foi a escolhida para cantar no encerramento do lançamento do 'Disney +'. A cantora interpretará uma versão brasileira, inédita, da canção 'O Poder dos Sonhos' (El Poder de Los Sueños). O evento contará com celebridades como Claudia Leitte, Michel Teló e Jão e que terá transmissão após o 'Altas Horas', na Globo. Simultaneamente, às 22h30, a transmissão também estará nos canais Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids, FOX Channel, FOX Life, FX, todos os canais ESPN e Fox Sports!