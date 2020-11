Agustin Fernandez fala de seu passado na pobreza Divulgação

Por O Dia

Agustin Fernandez, maquiador que é unha e carne com a primeira dama, Michele Bolsonaro, é conhecido pelo seu jeito 'sincerão; em seus discursos. E ao falar de seu passado não foi diferente. O influencer revelou detalhes da vida que tinha antes de se tornar um dos profissionais mais bem sucedidos da América Latina no ramo da maquiagem.

"Essa é parte da minha vida. De um lado, a casa que eu nasci e cresci, em Minas, Lavalleja Uruguai. Do outro lado, um apartamento de alto luxo em São Paulo. Contrasta, né? Confesso que nunca tive noção 100% da minha realidade no passado, nunca olhei pra minha vida como algo miserável, mas como alguém que tinha um caminho a percorrer, com mais pedras que o normal, porém, único. Um caminho que, só eu sei o preço que paguei, e que talvez pago até hoje. Porém um preço que eu escolhi pagar, ninguém me obrigou", conta o maquiador, que garante não ter se arrependido de suas escolhas. "Não me arrependo de nada do que eu fiz para me tornar quem sou hoje. Honro a minha vida e me orgulho dela".