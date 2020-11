Marcos Manzano Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 20:15

Sócio e o apresentador oficial do 'Clube das Mulheres', Marcos Manzano morreu no início da tarde desta sexta-feira (13), aos 61 anos. Segundo amigos próximos escreveram no Instagram, o empresário foi submetido a uma cirurgia cardíaca e não resistiu.

Manzano ganhou notoriedade no nacional em 1992, quando participou da novela "De Corpo e Alma", de Gloria Perez. Na trama, o protagonista, vivido por Victor Fasano, fazia strip tease no Clube das Mulheres e contracenava com Manzano.

Publicidade