Guilherme Napolitano Fábia Oliveira

Por O Dia

A coluna que tem olhos e ouvidos em tudo quanto é lugar, não acreditou ao encontrar ao vivo e cores com Guilherme Napolitano no Jalapão. O ex-BBB e modelo chegou por volta das 17h30 nas dunas do Parque Estadual de Tocantins com uma equipe para fazer fotos. O gatão causou um paranauê entre os turistas que já estavam no local. Gui esbanjou charme nos cliques.