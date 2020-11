Juliano Ceglia Divulgação

Penúltimo eliminado de 'A Fazenda', Juliano Ceglia viu sua vida virar do avesso após sua participação no reality da Record. Ele, que entrou solteiro no programa após dar um tempo com a ex, mas com a promessa de pedi-la em casamento quando saísse do confinamento, quebrou a cara ao ganhar um não da moça como resposta: 'fiquei decepcionado', confessa. Na entrevista abaixo, Ceglia ainda fala dos planos de investir no jornalismo e voltar à TV. Ele também revela que sabia dos riscos de se aproximar de Biel e se diz arrependido de tentar uma amizade com Jojo Todynho.

Como você avalia sua participação em A Fazenda? Saiu de lá com a consciência tranquila de que você mostrou o que você é de verdade?

Lá dentro eu tinha convicção do jogo que estava fazendo e quando saí constatei que minha visão estava de fato correta. Fui sincero, íntegro, leal. Minha consciência está tranquila.



Se arrepende de algo que fez ou que não tenha feito lá dentro?

Me arrependi de ter insistido tanto em uma amizade com a Jojô. E do que não fiz... Hum, não ter mandado a Raissa para roça em mais uma das oportunidades que tive.



Acha que sua aliança com o Biel te prejudicou de alguma forma?

Eu sempre soube que minha aliança com o Biel poderia ter um peso e eu arcaria com isso. E continuo defendendo ele aqui fora, assim como eu defendi lá dentro. Não me arrependo de NADA em relação ao meu irmão.



Você prometeu noivado em rede nacional e sua ex se mostrou muito surpresa e feliz ao mesmo tempo nas redes sociais dela. E quando você saiu do reality ela não quis continuar o relacionamento. O que mudou? Por que ela não quis dar uma chance pro amor?

Porque ela não aguentou o preço da 'fama', e eu respeito, porque ela não é da área e não tem obrigação de aceitar isso, mas que eu fiquei decepcionado, fiquei.

Muita gente especulou que você estivesse tendo algo com a Larissa Mocelin, sua empresária, depois que vocês foram vistos jantando juntos em São Paulo. É só amizade e parceria profissional ou tem algo a mais?

Olha, se forem especular com todas as mulheres que eu fui fotografado esse final de semana, vou concorrer com Fábio Júnior. rs

Aqui do lado de fora do confinamento, que rumo pretende dar para a sua carreira? Vai investir no jornalismo?

Sim, com certeza. Esse é mais um marco de retorno meu à Televisão.



Quem você quer que ganhe a Fazenda e por que?

Não consigo esconder minha predileção pro Biel, que se tornou parte da minha família, mas meu parceiro Matheus também merece muito esse prêmio.