Kekel, Sabrina Lacerda e as filhas Divulgação: Erica Rodrigues /Agencia E

Por MH

MC Kekel e Sabrina Lacerda posaram para um ensaio temático de Natal com as filhas, Heloisa e Helena. A nutricionista já está arrumando a decoração de sua casa e admite que não tem nenhum pedido especial para fazer ao Papai Noel. "Ah nada pra pedir, apenas uma infinita vontade de agradecer a Deus por ter me dado a dádiva de ser mãe por duas vezes e ter uma família apaixonante e cheia de saúde", disse a mulher do cantor.