Ivy Moraes Reprodução

Por MH

Publicado 13/11/2020 21:47 | Atualizado 13/11/2020 21:49

Ivy Moraes está sorrindo à toa. Faturando como nunca como modelo depois da participação no 'BBB20', a mineira não perde tempo para curtir alguns momentos de folgas. E é exatamente o que ela anda fazendo em algumas das principais praias do estado de Alagoas com as ex-BBBs Gizelly Bicalho, Marcela McGowan e Hariany Almeida. Ivy colecionou elogios ao postar a foto do biquíni fio dental laranja de crochê. "A dona do trem todo!", "Maravilhosa" e "Corpo Espetacular" foram só alguns dos comentários deixados pelos seguidores da mineira na rede social nesta sexta-feira (13).