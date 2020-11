Fernanda Gentil e Priscila Montandon reprodução - internet

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 12:09

Uma cerimônia íntima só para os pais das noivas. Assim foi o casamento de Fernanda Gentil e Priscila Montandon há dois anos. A apresentadora da Globo revelou que a união em segredo foi uma decisão dela e explicou o motivo. "Já casei nos moldes tradicionais, inclusive em relação a gênero, homem e mulher. Teve festão, aquela coisa imensa e foi maravilhoso, lindo, especial. Mas foi o momento. Eu quis, e agora não tenho a menor necessidade. Não sei se porque já fiz ou porque tenho outras prioridades agora, ou porque ela também não faz muita questão. Não é uma coisa que a gente conversa muito, um objetivo. A gente só quer viver e ficar junto e continuar o que a gente está fazendo. É muito amor e cumplicidade. A gente tem uma troca muito incrível de tudo", completa.

Em entrevista a revista Quem, Gentil também assumiu que é muito diferente da amada. "A mulher é madura, e eu sou criança. Ela é low profile, da ioga e da meditação. Eu sou do pagode, do sertanejo, da cerveja. Eu sou inimiga do fim, fico até depois, canto na rua, encosto o sovaco molhado no outro. Eu sou a recreadora das festas, eu chamo as coreografias… tenho esse dom da dança. Sou a que agrega, e tem gente que morre de preguiça de mim, tipo Priscila. Ela olha e sente preguiça com vergonha alheia, pior mistura, e ela apenas é casada com essa pessoa. Ela é madura e evoluída, tem esse olhar de cuidado. Ela é tudo, a verdade é essa", conclui.