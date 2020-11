Mariana Rios Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 12:18 | Atualizado 14/11/2020 12:21

Mariana Rios resolveu surpreender os fãs neste sábado (14) ao fazer um vídeo com montagem com cliques antigos e atuais. A atriz impressionou ao mostrar as mudanças no seu visual ao longo de 17 anos. "Pois é... então. Aqui “nóis” é que nem vinho! Beijos pra vcs e um sábado com o astral lá em cima! ", brincou ela na legenda.