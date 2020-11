Maria Clara Leal Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 12:34 | Atualizado 14/11/2020 12:46

Maria Clara Leal, apontada como amante do cantor Marlon pela agora ex do sertanejo, Leticia Oliveira, usou suas redes sociais para negar que tenha sido o motivo da separação do casal, que participou do Power Couple, da Record, em 2018.

"Em seu perfil pessoal do Instagram, a Sra. Letícia Vieira alega que seu casamento chegou ao fim exclusivamente por minha causa, o que de fato, não é verdade, pois, casamentos se dão fim por razões exclusivas de casal: diferenças, crenças, hábitos e outras questões pessoais, Informo que não tenho qualquer tipo de amizade com a Sra. Letícia Vieira há mais de 02 (dois) anos, não havendo entre nós, nenhum tipo de vínculo ou obrigações. Portanto, qualquer alegação de traição de amizade não deve prosperar.", diz Maria Clara em um comunicado.





Leticia denunciou a traição do marido com Maria Clara com uma postagem em seu Instagram nesta sexta-feira (13) com vídeos chorando e um longo texto explicando a situação.



"Marlon me traiu com a mulher do seu melhor amigo, que também era a minha amiga. Acho que ninguém espera algo assim. Frequentamos muito a casa deles, tínhamos jantares juntos, ela por vezes foi a minha confidente. Essa mulher que se dizia ser amiga, Maria Clara, estava me traindo e traindo o seu marido, que era o Bruno Araujo, que cantava com o Marlon no projeto Os Marvados", contou.



Leia na íntegra a nota de esclarecimento

Publicidade

Eu, Maria Clara Leal de Carvalho, venho por meio da presente nota, esclarecer que não fui responsável pelo término do relacionamento do Sr. Marlon Fabrício de Oliveira com a Sra. Letícia Vieira. Em seu perfil pessoal do Instagram, a Sra. Letícia Vieira alega que seu casamento chegou ao fim exclusivamente por minha causa, o que de fato, não é verdade, pois, casamentos se dão fim por razões exclusivas de casal: diferenças, crenças, hábitos e outras questões pessoais.

Informo que não tenho qualquer tipo de amizade com a Sra. Letícia Vieira há mais de 02 (dois) anos, não havendo entre nós, nenhum tipo de vínculo ou obrigações. Portanto, qualquer alegação de traição de amizade não deve prosperar.

A falsa alegação de que eu fui a principal responsável pelo término do casamento, está resultando em diversas ameaças e ataques em minhas redes sociais, dos quais, já estou tomando as medidas judiciais cabíveis.

Publicidade

No Brasil de 2020, é comum vermos mulheres sendo atacadas e ameaçadas por suas escolhas, vontades, pensamentos, ou até mesmo de forma gratuita, sem ao menos nos darem chance para podermos nos defender ou contar a nossa versão da história. Portanto, informo que, através de meus advogados, estarei tomando todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar aqueles que me acusam e me ameaçam por conta destas acusações injustas.

Maria Clara Leal de Carvalho