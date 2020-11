Mauro Sousa e Rafael Piccin Reprodução

Publicado 14/11/2020 13:36 | Atualizado 14/11/2020 13:37

Filho de Mauricio de Sousa, Mauro de Sousa está comemorando de 13 anos de relacionamento com Rafael Piccin. Em depoimento publicado no Instagram, ele postou fotos da celebração íntima com o marido. "Eu e o Rafa estamos completando hoje, dia 14 de Novembro de 2020, 13 anos de casados! Porque pra gente, casar-se é isso: é encontrar a maneira de escrever a nossa história do jeito que funciona para gente. Estou empolgadíssimo pelos próximos capítulos da nossa história porque 13 anos não são nada perto da vida inteira que ainda vamos passar juntos!", escreveu na legenda de uma foto com o amado.

"Nunca moramos juntos, não usamos alianças, não nos vemos todos os dias e muitas vezes nem queremos nos ver. Não temos e nem pretendemos ter filhos, não temos conta conjunta, ou seja, tudo diferente daquilo que, desde sempre, aprendemos que é um 'casamento'”, completou o diretor de espetáculos parques e eventos da Mauricio de Sousa Produções.

