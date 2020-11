Barbara Evans Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 16:00

Bárbara Evans não gostou de ser atacada nas redes sociais, após alguns haters voltarem com uma questão polêmica, que aconteceu com a modelo durante 'A Fazenda 6'. Ela teve candidíase na época em que estava confinada no reality show e a doença foi exposta porAndressa Urach falou ao vivo, em noite de eliminação em A Fazenda, que ela usava "pomada para fungos vaginais".



"Vocês sabem que eu não tenho papas na língua e sou completamente contra qualquer tipo de tabu. Infelizmente candidíase ainda é tratada como tabu para algumas mulheres e na minha época, ainda falam até hoje sobre isso. Candidíase todo mundo tem, é um fungo natural, só que ele se multiplica por conta da baixa imunidade. Pode ser tpm, estresse. Isso causa esse fungo que chama candidíase, mas toda mulher tem", disse Bárbara explicando sobre a polêmica.



"Setenta e cinco por cento das mulheres no Brasil tem. Isso não vai rebaixar ninguém, todo mundo tem, então não fale de uma coisa que ou você já teve, ou você tem ou você terá. E vamos parar com essa história, vocês acham que isso me afeta? Hoje tem até propaganda de imunidade baixa. Parem com isso, chega dessa história", desabafou.