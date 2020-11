Helena, Francisco, Zezé di Camargo e Luciano Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 16:41 | Atualizado 14/11/2020 16:43

Francisco Camargo, pai dos cantores Zezé Di Camargo e Luciano, teve um sangramento no intestino e será submetido a uma cirurgia no final da tarde neste sábado (14), em Goiânia. Inicialmente, a previsão era de que o paciente de 84 anos, internado há quatro dias, já estivesse de alta.

De acordo com a nota, o sangramento na parte baixa do intestino grosso foi detectado em uma endoscopia feita na última sexta-feira (13). Francisco deu entrada no hospital para investigar as causas de uma dor no intestino. Segundo o comunicado, será uma cirurgia rápida e de baixo risco para o paciente.

"Sob os cuidados do dr Adilon Cardoso Filho, o senhor Francisco José Camargo está consciente e recebendo a visita dos filhos, inclusive de Zeze Di Camargo e Luciano que estão em Goiânia por conta da internação do pai. No dia de ontem (13/11), foi realizada uma endoscopia e constatado um sangramento na parte baixa do intestino grosso. Para conter o sangramento, será realizado, na tarde de hoje, um procedimento cirúrgico. O objetivo é que, após o procedimento e dentro de uma semana para recuperação, haja alta, já que se trata de uma cirurgia rápida e de baixo risco para o paciente.