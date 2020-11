Luiza Ambiel e Neymar Reprodução/Montagem

fotogaleria Luiza Ambiel continua colhendo os louros de sua participação em 'A Fazenda'. Em uma entrevista para Matheus Mazzafera, a ex-peoa revelou ter tido um caso com o ex-jogador e atual comentarista, Edmundo. "Eu nunca falei isso antes. Ele era muito gato e continua bonito. Mas, isso foi há muitos anos e é um menino nervoso porque começa no dedo do pé", contou deixando o apresentador curioso querendo saber mais sobre os 'finalmentes' do affair. "Loucura", completou Luiza sem se aprofundar muita na questão.

A ex-banheira do Gugu também assumiu uma paquera com Neymar. "Eu estava gravando na Gazeta e ele também. Neymar me abraçou e até me deu 'cantadinha', mas na época ele era muito garoto. Foi quando saíram aquelas brincadeiras de 'jogador cai cai'. Ele me deu um abraço e falou uma coisinhas no meu ouvido e eu mandei: 'Se não aguenta, não. Se eu te der um tranco, eu te quebro no meio". Tudo na brincadeira, mas... Não dava, né! Hoje? Ele está fortinho?", perguntou no quadro 'Passo, Pego e Penso'. "Então pego", completou ao saber que o jogador está com o físico melhor.

Luiza também confessou ter esnobado o ator Fabio Assunção. "Eu era repórter da Gazeta e fui cobrir um evento. Fábio Assunção estava lá e o achei show de bola. Conversamos, trocamos telefone e aí ele me ligou. Já queria me encontrar em um hotel... Ah, não!. Sexo de cara ? ... A gente nem podia sair para jantar, criar um clima antes... Não gosto de transar na primeira vez. Nunca transei e comigo não rola."