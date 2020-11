Carol Narizinho Divulgação/ Guto Bordoni/Agência Fio Condutor

Por MH

Carol Narizinho deixou de brigar pelo prêmio de R$1,5 milhão da 12ª edição de 'A Fazenda' há um mês. Quinta eliminada do reality rural da Record, a ex-panicat chegou a marca de 1,7 milhões de seguidores em seu Instagram e comemorou com um ensaio estiloso, usando camisa branca oversizee botas douradas over the knee o aumento de fãs.

Animada como a repercussão após sua saída da atração, Carol vibra com os novos seguidores e faz planos para o futuro. "Estou muito feliz com a repercussão da minha participação. O meu número de seguidores cresce a cada dia e os trabalhos também estão surgindo e isso prova que foi tudo bem", revela a atriz e influencer que contou sobre alguns dos seus planos para o próximo ano. "Tenho um projeto de desenvolver uma linha de cosméticos com minha marca".