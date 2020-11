Zezé di Camargo e seu Francisco Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 11:20

Zezé di Camargo fez questão de tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do pai, Francisco Camargo, de 84 anos, neste domingo (15). "Foi um dia de expectativa muito grande para nós: meu paizinho fez uma cirurgia de emergência, viemos correndo, mas graças a Deus correu tudo bem e agora é aguardar pela recuperação dele e manter a fé acesa. Seu Francisco provou mais uma vez que é um guerreiro, um cara forte. Obrigado a quem fez pensamento positivo e esteve o tempo todo com a gente. Estamos cansados, mas estamos conseguindo ganhar mais essa", explicou o cantor.

O sertanejo teve que voar às pressas para Goiânia depois que seu Francisco foi diagnosticado com um sangramento intestinal e precisou fazer uma cirurgia de emergência. O patriarca dos Camargo passa bem e está em observação médica comum após uma operação. Ele estava internado há quatro dias em um hospital particular, na capital de Goiás, por conta de fortes dores no intestino que começou a sentir em casa na segunda-feira (9). Francisco passou por uma endoscopia e foi identificado com o sangramento.