Gabi Martins Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 11:43

Gabi Martins não esconde que está apaixonada por Guilherme Napolitano, aquele mesmo que ela diz que os dois 'estão se conhecendo melhor' e com quem viveu um romance durante o 'BBB20'. A cantora fez uma verdadeira declaração romântica neste domingo (15) em resposta ao 'bom dia' do modelo, que continua no Jalapão, Tocantins. "No meio de tanta maldade e guerra seu bom dia acalma tudo", escreveu Gabi.

Recentemente, Gabi lançou o clipe da música 'Covardia' em que ela aparece beijando o affair embaixo de muita chuva, tal como aconteceu dentro do reality. O história do musica ainda conta o rompimento deles, que foi iniciado por Gui e por telefone e a cantora assumiu para essa humilde coluna, que a música foi inspirada no romance dos dois.