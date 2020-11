Solange Almeida e Monilton Moura Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 12:19 | Atualizado 15/11/2020 12:36

fotogaleria Solange Almeida vai casar mesmo com Monilton Moura. Amigos do casal organizaram uma festa surpresa de Despedida de Solteiro e os dois não tiveram como esconder mais a decisão de uma passo à frente na relação. Eles assumiram publicamente o romance em junho, mas já tinham namorando entre 2015 e 2016.

Na ocasião, o dono de uma loja de móveis projetados, em Fortaleza, presenteou a cantora com um anel de compromisso, que nem chegaram a usar. O empresário surpreendeu a amada com as alianças novamente, no dia do aniversário dela. "Estava guardada até hoje e agora estamos usando. Não foi um noivado, mas é um compromisso. No dia do meu aniversário, ele chegou lá com os anéis", explicou a cantora na época.

A festa surpresa foi realizada em um bar na cidade de Uberlândia, onde Solange Almeida gravou um DVD, na sexta-feira e a comemoração durou mais dois dias. O casamento da cantora com Monilton será o quarto. O último foi com o empresário Leandro Andriani, de quem se separou no início do ano. Recentemente, Sol revelou que não só as noites, mas os dias são quentes para a dupla. "Fazemos no claro, no escuro, de manhã, de tarde, de noite, fazemos toda hora, de todo jeito, em todo canto", disparou.