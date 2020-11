Perlla está noiva de Diogo Bottino Divulgação

Três meses. Este foi o tempo que durou o namoro entre Perlla e o agente de aplicativo Diogo Bottino, que terminaram a relação há poucos dias. O motivo foi a 'incompatibilidade de agendas', segundo a própria cantora confirmou à coluna com exclusividade.

"A minha prioridade no momento são as minhas duas filhas, Pérola e Pietra, e, infelizmente, não posso acompanhar o Diogo nas viagens e no compromissos que ele me pedia. Diogo é um homem maravilhoso e estamos em etapas diferentes da vida. Foi um término amigável e eu vou continuar com a minha agência e ele com a dele", contou Perlla.

A cantora também informou que, em breve, fará uma cirurgia na garganta para voltar retomar a carreira. Entre final de janeiro e início de fevereiro, Perlla lança uma nova música.