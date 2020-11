Luisa Sonza e Vitão Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/11/2020

Luisa Sonza e Vitão estão mais unidos do que nunca. No Twitter, a cantora publicou fotos em que aparece agarrada com o namorado no quintal da casa, com várias guloseimas em volta. "Ele fez piquenique", disse a cantora, no post.



Os dois artistas assumiram o namoro em setembro, mas desde junho já corria boatos de que eles estavam juntos. Recentemente, a cantora revelou que foi pedida em namoro na frente do pai. Luísa e o humorista Whindersson Nunes se separaram em abril deste ano e ele acabou de assumir o romance com Maria Lina Deggan, com quem fez uma viagem para Tocantins.