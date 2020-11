Vitoria Strada e Marcella Rica Reprodução

Por MH

Publicado 15/11/2020 18:13 | Atualizado 15/11/2020 18:13

Romântica assumida e cada dia mais apaixonada pela namorada Marcella Rica, Vitória Strada publicou neste domingo (15), uma imagem do casal trocando chamegos e acabou revelando como ela chama a amada: 'Benzin'.

No início de dezembro do ano passado, esta humilde coluna revelou o namoro entre as duas atrizes. Na época, Vitória Strada não quis confirmar a informação, mas duas semanas depois assumiu o relacionamento com colega de profissão Marcella Rica e contou que elas já estavam juntas há nove meses. " O ano de2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz", explicou uma das mocinhas de novela 'Salve-se Quem Puder',de Daniel Ortiz, que retornou as gravações e está prevista para voltar ao ar no início de 2021, na Globo.

Publicidade