Thiago Martins Pedro Tauil/divulgação

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 07:24

Thiago Martins vai ser titio. Depois de lançar oficialmente seu primeiro DVD, '7550 Dias', e ficar no topo dos artistas mais tocados o Brasil com a música 'Não rolou', o ator e cantor vive um novo momento, cheio de realizações. Filha do seu irmão Carlos André, o Careca, com Laura Cadinele, Bella Lucia já está prestes a fazer sua estreia nesse mundão.



"Muito amor por aqui. Estou muito feliz e orgulhoso por tudo que estou vivendo", disse.



Embora Thiago já se intitule 'pai' de Xico Martins e Chiquinha dos Santos, seus "filhos" de quatro patas, sua sobrinha será a primeira neta da dona Maria Lúcia, sua mãe.