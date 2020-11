Luccas Neto testa positivo para a Covid-19 reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 13:28

Luccas Neto usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para contar que testou positivo para a Covid-19. O youtuber demonstrou estar bastante preocupado com a diagnóstico, por conta do filho recém-nascido, Luke, de apenas três dias de vida e de sua avó de mais de 90 anos.

"O mundo da magia e da fantasia também tem seus dias ruins. Testei positivo pra Covid. Cara, tem noção? Com meu filho recém-nascido em casa, com minha avó de 93 anos... Eu estou bem, em breve volto com mais informações", disse o influencer, que compartilhou uma foto bem abatido no Instagram .

