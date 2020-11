Ivete Sangalo e as filhas Helena e Marina Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 15:37

Ivete Sangalo já sabe que daqui a pouco tempo não vai ser só o filho mais velho, Marcelo, que irá participar dos seus shows. As gêmeas, Marina e Helena, que vão completar três anos em fevereiro, deram provas que também gostam de um palco. Durante uma transmissão, as meninas invadiram e cantaram com a cantora o refrão do mais novo single da baiana: 'Mulheres Não Têm Que Chorar, com o rapper Emicida.



"Ai, que participações mais especialíssimas!", disse Ivete no vídeo. As meninas ainda cantaram a música 'Dura na Queda' e para fechar entregaram um prêmio para a mamãe coruja.