Thammy Miranda e Andressa Ferreira Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 16:27

Eleito vereador em São Paulo, Thammy Miranda recebeu os cumprimentos de vários amigos e familiares. Mas, um deles tocou o seu coração: o da mulher, Andressa Ferreira. A modelo parabenizou o ator pelos mais de 43 mil votos, o nono mais votado na capital paulista, e garantiu que sente muito orgulho do companheiro, filho da cantora Gretchen.

"Deus te honrou porque ele sabe do seu coração e dos seus sonhos. Eu sempre te falei: Deus só dá grandes batalhas pra grandes guerreiros como você. Eu te conheço a fundo e sei o quanto você merece, um ser humano evoluído que pensa no outro sempre, antes mesmo de olhar pra si próprio. Vocês não imaginam a alegria de saber que mais de 43 mil pessoas confiam no Thammy, nos projetos dele, mas atitudes e no compromisso que ele firmou com vocês. Anos de história, meses de trabalho e 45 dias de uma campanha limpa, de muita força, coragem, humildade e cheia do que ele mais tem a oferecer às pessoas: Muito amor", escreveu na legenda de uma foto do casal.

Publicidade

Andressa adiantou que vai apoiar o marido e lhe desejou sorte. "Agora é hora de mostrar trabalho e lutar muito pra representar todo mundo que confiou em você. Tenho certeza que você vai ser um dos melhores! Te amo muito", completou.