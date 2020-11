Maíra e Gabi Martins Reprodução

Publicado 16/11/2020 17:03 | Atualizado 16/11/2020 19:14

A artista plástica Maira Martins, mãe da ex-BBB Gabi, resolveu se pronunciar depois da polêmica envolvendo uma suposta conversa entre a filha e o cantor Tierry, que teria sido divulgada pelo seu perfil nas redes sociais. Nessa troca de mensagens, fica evidente um possível romance entre os dois, na época em que ele era casado. Maira revela que sua conta foi alvo de invasão e que terceiros publicaram os prints falsos.

"Esclarecemos que o teor das mensagens é infame e criminoso. O que torna mais claro que o assunto já veiculado na mídia sobre a artista faz parte de um ataque virtual com intuito de desmoralizá-la como pessoa pública e prejudicar a sua promissora carreira", explicou Maira através de uma nota enviada pelos advogados da família.

Nas mensagens, Tierry teria se declarado para a ex-sister: "Seja feliz. Te amei, saiba disso. Quis me doar pra você. Só não achei certo você dizer que foi algo só meu. Eu sei que você queria se proteger, mas não foi só algo meu", afirma ele.



Ainda foram vazadas supostas conversas da ex-mulher de Tierry, Lorena, que teria pedido ajuda da mãe de Gabi para afastar a cantora do marido.

O cantor Tierry também se manifestou através de uma nota: "Esclarecemos aos fãs e seguidores do cantor e compositor Tierry que os prints de conversa postadas e publicadas em alguns veículos da mídia envolvendo o nome do artista e da cantora Gabi Martins, denotam um conteúdo manipulado, e com um único propósito de constranger, senão de macular a imagem destes dois artistas perante o seu público. Vale esclarecer que, por tudo o quanto já se fez circulado na mídia semana passada envolvendo a artista Gabi Martins esta tem sido vitima de uma série de ataques virtuais, sendo este episodio mais uma ação vil contra a mesma, e cujos reflexos estão a atingir também terceiros, como a ex-esposa do Tierry, Sra Lorena Allveis, e o filho do ex-casal. Tais ataques merecem de nossa parte repúdio, solidariedade, e atitude enérgica contra os responsáveis, os quais responderão civil e criminalmente".