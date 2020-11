Juliano Ceglia disse que irá pedir a ex, Tati Bonilha, em casamento Reprodução Instagram

Por O Dia

fotogaleria Tati Bonilha, a designer que recusou o pedido de noivado do ex-peão de 'A Fazenda', Juliano Ceglia, procurou esta humilde coluna para esclarecer que o motivo de não ter aceitado levar a relação adiante nada tem a ver com o 'preço da fama', como citado por Ceglia em entrevista à esta colunista. A moça basicamente confessou que desistiu de continuar com o jornalista por ciúmes da relação dele com sua empresária, Larissa Mocelin.

"Não tem nada a ver com fama. Enquanto ele estava na 'Fazenda', essa administradora dele ignorava meus posts falando dele e, quando ele me pediu em casamento, ela tratou de publicar foto deles juntos no perfil dele. Nunca vi nenhum administrador querer aparecer tanto. E pior, ignorou o fato de ele ter me pedido em casamento? Eu fiquei decepcionada. Meu término foi por não entender essa relação deles, que ainda continua. Espero que ele saiba o que fez, e não eu", disse Tati.

Em entrevista à coluna, Juliano Ceglia disse ter ficado decepcionado com o 'não' de Tati Bonilha ao seu pedido de noivado. Ele, que entrou solteiro no reality após Tati pedir um tempo no relacionamento enquanto ele estivesse confinado, havia prometido, em rede nacional, dar um passo a mais na relação.



"Ela não aguentou o preço da 'fama', e eu respeito, porque ela não é da área e não tem obrigação de aceitar isso, mas que eu fiquei decepcionado, fiquei", confessou o jornalista.