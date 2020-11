Thalita Rebouças Reprodução

Por O Dia

No último sábado, as gravações do filme 'Confissões de uma Garota', de Thalita Rebouças, precisaram ser interrompidas após uma atriz do elenco de apoio ter testado positivo para a Covid-19. As filmagens foram suspensas e só retornaram ontem, após todo elenco e demais funcionários terem testado negativo para a doença.