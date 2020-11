l7nnon Divulgação

Por O Dia

Amadurecer com o fim de uma relação é algo pessoal, mas até mesmo quem nunca passou por isso se identifica nas letras do L7NNON. 'Nada É Pra Sempre' conta a mudança de perspectiva sobre uma relação conturbada. O single, que antecede o álbum 'Hip Hop Rare', chega em todas as plataformas de música e com clipe no Youtube nesta terça-feira, dia 17 de novembro. A música conta com a participação do Gaab, jovem artista que vem conquistando o Brasil, e que empresta a voz para reforçar a atmosfera da canção do rapper.