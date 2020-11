Maria Lina e Hagda Reprodução

Por MH

Publicado 16/11/2020 21:18 | Atualizado 16/11/2020 21:31

Whindersson Nunes levou a namorada, Maria Lina Deggan, para conhecer a sua família no Piauí. A irmã do humorista, Hagda Kerolayne, postou nesta segunda-feira (16) alguns stories em que aparece ao lado da nova cunhada. Em um das imagens a estudante de Engenharia aparece conversando com a sogra, Valdenice Nunes. Mas, logo em seguida, a jornalista apagou as publicações.

O casal assumiu o namoro recentemente em suas redes sociais. O humorista foi casado por dois anos com Luísa Sonza, de quem se separou em abril deste ano.