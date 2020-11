Paulo gustavo divulgação

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 15:45

Paulo Gustavo assumiu ser um adepto do botox. Em uma série de stories publicado em suas redes sociais, nesta terça-feira (17), o ator e apresentador apareceu de cara limpa e revelou ter feito o procedimento estético no rosto recentemente. "Ontem vi um monte de matéria [dizendo] que eu coloquei botox... Eu botei. Coloquei um pouquinho aqui, olha", diz ele apontado para o canto dos olhos. "Tenho marido dermatologista, gente. Vocês acham que eu não vou usar. Todo mundo coloca botox. Só que a diferença é que tem gente que fala e tem quem não fala. No meu caso, eu falo. Boto para ficar bonito, aproveitar o talento do Thales", contou.

O humorista ainda revelou que não é a pessoa mais disciplinada do mundo com a rotina de cuidados da pele. "Estou sem nada [no rosto]. Minha pele está boa, gente? Porque não tenho disciplina nenhuma com o Thales. Ele fica com o ódio de mim. Ele passa creme, um monte de coisa. Digo que vou passar e depois o creme está intacto. Mas está bonitinha. Sem filtro", brincou Paulo Gustavo.