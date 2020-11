Pedro Manso Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/11/2020

Pedro Manso testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pelo empresário do humorista, Eduardo Custódio. Pedro está de repouso há 10 dias, com dores no corpo, perda de paladar, de apetite e muito enjoado. No entanto, ele não teve febre.



"Ontem, de acordo com a Clínica da Família da cidade de Paty do Alferes (interior do Rio), o PCR (exame) para a Covid-19 deu positivo. Ele está estável e sem febre, apenas cansado e com dores no corpo. Vamos aguardar mais alguns dias e vamos repetir o exame para a Covid. Como o Pedro retirou um rim há pouco tempo, ficou muito preocupado, mas hoje acordou mais disposto e confiante de que já está passando. Tomou apenas azidromicina para não sobrecarregar o rim", informa o empresário de Pedro Manso.