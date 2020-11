George Clooney Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 17:01

Galã de Hollywood, George Clooney é aquele amigo generoso que está coluna pede em orações, mas não tem na sua lista de parceiros. O astro americano, de 59 anos, revelou que presenteou cada um dos 14 melhores amigos com nada menos que um milhão de dólares, aproximadamente R$ 5,4 milhões, para cada um do felizardo. Em 2013, surgiram os boatos de que Clooney havia mimado os amigos próximos com a quantia e ele agora confirmou em entrevista a revista GQ.



"Basicamente, pensei: 'Se for atropelado por um ônibus, eles estarão todos no testamento.' Então por que estou esperando ser atropelado por um ônibus?. Estava solteiro, não esperava mais ter uma família. E eu pensei: 'O que eu tenho são esses caras que, ao longo de um período de 35 anos, me ajudaram de uma forma ou de outra'”, lembrou o ator, que atualmente é casado com Amal Clooney e pai dos gêmeos Alexander e Ella, de 3 anos.

“Eu dormi em seus sofás quando estava duro. Eles me emprestaram dinheiro quando eu estava sem dinheiro. Eles me ajudaram quando precisei de ajuda ao longo dos anos. E eu os ajudei ao longo dos anos. ... E pensei, você sabe, sem eles eu não tenho nada disso", completou o ator.